Назван объем операций через азербайджанскую платформу электронной коммерции

БАКУ /Trend/ - На сегодня общее количество успешных операций через платформу электронной коммерции составляет более 186 тысяч.

Как передает Trend, об этом сказал в пятницу основатель и директор стартапа Epoint Зейнал Керимзаде в рамках панельного заседания «Ключевой игрок будущего: глобальные предприниматели» в ходе Азербайджанского форума по инвестициям и молодежному предпринимательству.

По его словам, средняя сумма операций составляет 62,2 маната.

«Наша компания специализируется на технологических решениях, системах оптимизации бизнеса, электронной коммерции и безналичных расчетах», - сказал Керимзаде.

Он подчеркнул, что на сегодня общий оборот платформы превышает 11,5 миллиона манатов, а общее количество зарегистрированных клиентов составляет около 280.

Керимзаде добавил, что стартап Epoint получил право на участие в акселерационной программе «500 Global».

«Программа «500 Global» входит в топ-3 мировых акселерационных программ. Основную ценность программы составляют трехмесячная менторская программа и обмен идеями с другими командами со всего мира, обмен опытом и ценные советы представителей программы», - сказал он.

Керимзаде отметил, что в рамках программы осуществляются инвестиции в проекты, участвующие в ней, а также есть возможность ознакомления с венчурными фондами мирового масштаба.