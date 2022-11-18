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Назван объем операций через азербайджанскую платформу электронной коммерции

Экономика Материалы 18 ноября 2022 12:07 (UTC +04:00)
Назван объем операций через азербайджанскую платформу электронной коммерции

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - На сегодня общее количество успешных операций через платформу электронной коммерции составляет более 186 тысяч.

Как передает Trend, об этом сказал в пятницу основатель и директор стартапа Epoint Зейнал Керимзаде в рамках панельного заседания «Ключевой игрок будущего: глобальные предприниматели» в ходе Азербайджанского форума по инвестициям и молодежному предпринимательству.

По его словам, средняя сумма операций составляет 62,2 маната.

«Наша компания специализируется на технологических решениях, системах оптимизации бизнеса, электронной коммерции и безналичных расчетах», - сказал Керимзаде.

Он подчеркнул, что на сегодня общий оборот платформы превышает 11,5 миллиона манатов, а общее количество зарегистрированных клиентов составляет около 280.

Керимзаде добавил, что стартап Epoint получил право на участие в акселерационной программе «500 Global».

«Программа «500 Global» входит в топ-3 мировых акселерационных программ. Основную ценность программы составляют трехмесячная менторская программа и обмен идеями с другими командами со всего мира, обмен опытом и ценные советы представителей программы», - сказал он.

Керимзаде отметил, что в рамках программы осуществляются инвестиции в проекты, участвующие в ней, а также есть возможность ознакомления с венчурными фондами мирового масштаба.

Назван объем операций через азербайджанскую платформу электронной коммерции
Назван объем операций через азербайджанскую платформу электронной коммерции
Назван объем операций через азербайджанскую платформу электронной коммерции
Назван объем операций через азербайджанскую платформу электронной коммерции
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