В Центробанке Азербайджана рассказали о реформах страхового рынка (ФОТО/ВИДЕО) (Интервью)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана осуществляет долгосрочный проект, направленный на информирование физических и юридических лиц о страховании.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend в понедельник директор департамента Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по контролю за страховой деятельностью Вусал Гурбанов.

"Регулятор в этой области работает над реализацией нескольких проектов. Одним из этих проектов является информирование населения и бизнес-субъектов о страховых услугах и их преимуществах. Здесь в первую очередь речь идет об оценке рисков, с которыми могут столкнуться граждане и бизнес-субъекты, а также возможности их страхования, чтобы при наступлении страхового случая, они не несли финансовые потери. Наша работа в этом направлении заключается в максимальном информировании населения страны. Хочу отметить, что Центробанк, Бюро обязательного страхования и Ассоциация страховщиков запустили совместный проект, который охватывает все эти компоненты", - сказал он.

Гурбанов подчеркнул, что прежде чем дать старт этому проекту, со стороны регулятора среди определенной группы физических и юридических лиц был проведен соответствующий опрос.

"Эта работа позволила нам дать первичную оценку осведомленности о страховании и рисках, а также позволила определить, в каком направлении нам необходимо продолжить работу по информированию физических лиц и бизнес-субъектов. Конечно, этот проект будет осуществляться постепенно и на долгосрочной основе", - сказал директор департамента.

Он также отметил, что страхование недвижимости в Азербайджане осуществляется как на добровольной основе, так и в обязательном порядке.

"Обязательное страхование недвижимого имущества физических лиц и бизнес-субъектов в первую очередь направлено на обеспечение их финансовой стабильности. Кроме того, страхование недвижимого имущества охватывает как жилые и нежилые помещения, а при нанесении ущерба владелец может понести крупные потери. По результат проводимой работы по информированию населения о страховом секторе, в стране наблюдается активизация в области обязательного страхования недвижимого имущества и регулятор продолжает работать над совершенствованием правовой базы, а также проведением различных реформ в этой сфере. Для обеспечения доступности этого вида страхования ведутся работы по цифровизации и интеграции баз данных недвижимого имущества Бюро обязательного страхования и других структур. После реализации этих инициатив, мы уверены, что этот вид страхования наберет еще большую популярность в секторе страхования", - сообщил Гурбанов.

Он напомнил, что с первого ноября 2022 года в Азербайджане изменены правила получения страховых выплат при наступлении страхового случая по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

"По этому виду страхования нами были внесены соответствующие изменения, которые вступили в силу с первого ноября. Суть новых изменений заключается в том, что пострадавшее по страховому случаю лицо обращается за компенсацией не к страховой компании (СК) стороны, которая нанесла ему ущерб, а к своей. Данные изменения основаны на международной практике и перед ее применением мы тщательно анализировали то, как это новшество может повлиять на рынок. Кроме того, мы на веб-странице регулятора для определения критериев выбора страховой компании опубликовали индекс жалоб. Это позволит определить качество обслуживания клиентов той или иной СК по этому виду страхования и позволит упростить гражданам выбор страховой компании, а для самих СК создаст дополнительный стимул для улучшения обслуживания клиентов", - сказал он.

Кроме того, Гурбанов сообщил, что регулятор по обязательному страхованию автогражданской ответственности разработал новый подход, правила и механизмы регулирования и управления.

"Для увеличения качества предоставления услуг по ОСАГО регулятор разработал новые правил и механизмы управления основанные на рисках: возраст и стаж водителя, возраст автомобиля, количество лиц, допущенных к управлению транспортным средством, территория, где автомобиль в основном располагается. Также, стоит отметить систему скидок бонус-малус, которая позволяет рассчитывать стоимость полиса ОСАГО с учетом страховой истории страхователя. Если водитель управляет своим транспортным средством без аварий, то при последующем страховании для него применяются бонусы (скидка), а если возникал страховой случай, то применяется малус. Эта система на сегодняшний день работает в режиме реального времени, то есть при наступлении страхового случая к виновному лицу сразу же применяется малус и наоборот. Кроме того, в районах, где движение транспортных средств плотное, по системе малус были применены более жесткие меры. Все эти работы проведены в целях максимального снижения нанесения ущерба третьим лицам и обеспечения безопасности движения транспортных средств", - сказал он.

Подытожив, Гурбанов заявил, что ЦБА в области развития страхового сектора осуществляет ряд реформ.

"Цифровизация увеличивает оперативность, прозрачность, а также приводит к автоматизации процессов. Мы считаем, что реализация этих инициатив позволит увеличить доступность страховых услуг. Другим нашим проектом в области страхового сектора является увеличение эффективности взаимодействия между страховой компанией и страховщиком. Как вы знаете, при наступлении страхового случая между страховщиком и СК возникают спорные вопросы и мы нацелены посредством этого проекта свести к нулю данную проблему. Также мы работаем над устранением проблем, которые возникают в период оценки стоимости ущерба нанесенного в период страхового случая. В данном направлении мы работаем над усилением деятельности независимых экспертов и проводятся соответствующие реформы, в том числе планируется внесение изменений в правовую базу. Мы уделяем большое внимание усилению кадрового потенциала страховых компаний. В этом направлении мы проводим для местных страховых компаний соответствующие встречи с международными институтами и страховыми организациями и экспертами этой области", - добавил глава департамента.