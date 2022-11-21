Реализация проекта «умного» села Агалы продолжается на основе 17 приоритетных стратегий ООН - Вахид Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Реализация проекта "умного" села Агалы продолжается на основе 17 приоритетных стратегий ООН.

Об этом сказал в понедельник специальный представитель Президента Азербайджана в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев в ходе международной конференции, посвященной теме "умных" городов и сел, передает в понедельник Trend.

По его словам, село Агалы является первым "умным" селом в Азербайджане, площадь села составляет 110 гектаров.

"На сегодня в селе ведется строительство 113 домов, уже построены более 80. С июля началось переселение в Агалы бывших беженцев. Сейчас там живут 66 семей, в целом это 325 человек. В следующем месяце предусматривается переселить еще одну группу семей в Агалы", - сказал он.

По словам Гаджиева, реализация проекта "умного" села Агалы продолжается на основе 17 приоритетных стратегий ООН.

"Население села уже обеспечено госуслугами, банковскими услугами. Ведутся работы по расширению бизнес-среды. Хочу также отметить, что большинство этих семей трудоустроено", - сказал он.