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Генплан "умного города" Зангилан будет представлен в следующем году

Экономика Материалы 21 ноября 2022 12:38 (UTC +04:00)
Генплан "умного города" Зангилан будет представлен в следующем году

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - В мае 2023 года планируется представить правительству Азербайджана генеральный план «умного города» Зангилан.

Об этом сказал в понедельник руководитель проекта "умного села" Агалы Донхван Ли в ходе первой панельной сессии на тему «Цифровизация государственных услуг и устойчивое проживание», передает Trend.

По его словам, этот проект охватывает внедрение цифровых технологий в сектора транспорта, пожарной и других государственных служб.

«Будет создан интегрированный центр управления транспортной системой города, парковками, автобусными остановками, в областях предупреждения о стихийных бедствиях, охраны правопорядка. Также проект охватывает сектор сельского хозяйства. Мы планируем провести в связи с этим ряд встреч между экспертами и представителями госструктур Азербайджана и Кореи», - добавил Донхван Ли.

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