Генплан "умного города" Зангилан будет представлен в следующем году

БАКУ /Trend/ - В мае 2023 года планируется представить правительству Азербайджана генеральный план «умного города» Зангилан.

Об этом сказал в понедельник руководитель проекта "умного села" Агалы Донхван Ли в ходе первой панельной сессии на тему «Цифровизация государственных услуг и устойчивое проживание», передает Trend.

По его словам, этот проект охватывает внедрение цифровых технологий в сектора транспорта, пожарной и других государственных служб.

«Будет создан интегрированный центр управления транспортной системой города, парковками, автобусными остановками, в областях предупреждения о стихийных бедствиях, охраны правопорядка. Также проект охватывает сектор сельского хозяйства. Мы планируем провести в связи с этим ряд встреч между экспертами и представителями госструктур Азербайджана и Кореи», - добавил Донхван Ли.