БАКУ /Trend/ - В ближайшее время планируется начать строительство сел Талыш и Суговушан Тертерского района.

Об этом сказал в понедельник советник специального представительства Президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район, Шамхал Мухтаров в ходе третьей панельной сессии на тему «Роль частного сектора во внедрении «умных» решений в селах», передает Trend.

По его словам, на сегодня продолжается строительство девяти автомобильных и двух железных дорог.

«Ведется также строительство двух гидроэлектростанций, семи подстанций, двух водохранилищ, а также проведение 280 километров фибероптической связи. Хочу напомнить, что генплан города Агдам и некоторых сел уже подготовлен. В рамках этого плана ожидается строительство 3 736 жилых домов, четырех школ, двух центральных медицинских учреждений, четырех музеев и парков. Конечно, эти цифры не являются окончательными. Также отмечу, что до 2025 года планируется построить села Кянгярли, Хыдырлы и Сарджалы», - сказал Мухтаров.