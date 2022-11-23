Назван объем кредитов для женщин-предпринимателей в аграрной сфере Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В целях развития сельского хозяйства в 2021 году 375 женщинам-предпринимателям были предоставлены кредиты на сумму 4,262 миллиона манатов.

Как передает Trend, об этом сказала в среду заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова на V форуме "Новые возможности: "Зеленый свет" для женщин-предпринимателей", посвященном Глобальной неделе предпринимательства.

По ее словам, льготы составили 3,204 миллиона манатов.

«В течение 2021-2022 хозяйственного года за счет средств государственного бюджета в Азербайджане было выплачено субсидий на 56,4 тысячи манатов", - отметила Гадимова.