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Награждены победители стипендиальной программы “AzerGold” для студентов вузов (ФОТО)

Экономика Материалы 23 ноября 2022 13:21 (UTC +04:00)
Награждены победители стипендиальной программы “AzerGold” для студентов вузов (ФОТО)

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22 ноября состоялась церемония награждения победителей очередного стипендиального конкурса, объявленного Закрытым Акционерным Обществом (ЗАО) “AzerGold” для студентов вузов страны.

В церемонии приняли участие член стипендиальной комиссии – начальник отдела геологической разведки ЗАО “AzerGold” Шахбеддин Мусаев и победители конкурса.

На мероприятии была представлена подробная информация о стипендиальной программе. Было отмечено, что проект реализуется с конца прошлого года в рамках плана по своевременному привлечению ресурсов по кадровым потребностям в рамках среднесрочной и долгосрочной стратегии ЗАО. Было подчеркнуто, что основной целью проекта, охватывающего студентов бакалавров и магистров последнего курса, обучающихся в области горнодобывающей промышленности, является дальнейшее повышение интереса к образованию, выявление потенциальных знаний и навыков талантливых студентов на реальных рабочих местах.

Затем член комиссии поздравил студентов, получивших стипендию «AzerGold», и пожелал им успехов в учебе и карьере.

В заключение студентам, выигравшим стипендиальную программу, были вручены награды и памятные подарки.

Отметим, что на участие в конкурсе подали заявки 144 человека. Из 20 кандидатов, набравших наивысшие баллы на тестовом этапе конкурса, девять студентов, пройдя этап собеседования, стали победителями. Пятеро из них - студенты Бакинской Высшей Нефтяной Школы , трое - Бакинского Государственного Университета, один - Азербайджанского Государственного Университета Нефти и Промышленности.

С целью поддержки социальной защиты студентов в рамках программы для каждого из девяти победителей в течение 9 месяцев будет выплачиваться стипендия в размере 200 манатов в месяц, в общей сложности 1 800 манатов. Студенты, ставшие победителями стипендиальной программы, в дальнейшем также будут трудоустроены на соответствующие должности.

Награждены победители стипендиальной программы “AzerGold” для студентов вузов (ФОТО)
Награждены победители стипендиальной программы “AzerGold” для студентов вузов (ФОТО)
Награждены победители стипендиальной программы “AzerGold” для студентов вузов (ФОТО)
Награждены победители стипендиальной программы “AzerGold” для студентов вузов (ФОТО)
Награждены победители стипендиальной программы “AzerGold” для студентов вузов (ФОТО)
Награждены победители стипендиальной программы “AzerGold” для студентов вузов (ФОТО)
Награждены победители стипендиальной программы “AzerGold” для студентов вузов (ФОТО)
Награждены победители стипендиальной программы “AzerGold” для студентов вузов (ФОТО)
Награждены победители стипендиальной программы “AzerGold” для студентов вузов (ФОТО)
Награждены победители стипендиальной программы “AzerGold” для студентов вузов (ФОТО)
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