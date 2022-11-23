Награждены победители стипендиальной программы “AzerGold” для студентов вузов (ФОТО)

22 ноября состоялась церемония награждения победителей очередного стипендиального конкурса, объявленного Закрытым Акционерным Обществом (ЗАО) “AzerGold” для студентов вузов страны.

В церемонии приняли участие член стипендиальной комиссии – начальник отдела геологической разведки ЗАО “AzerGold” Шахбеддин Мусаев и победители конкурса.

На мероприятии была представлена подробная информация о стипендиальной программе. Было отмечено, что проект реализуется с конца прошлого года в рамках плана по своевременному привлечению ресурсов по кадровым потребностям в рамках среднесрочной и долгосрочной стратегии ЗАО. Было подчеркнуто, что основной целью проекта, охватывающего студентов бакалавров и магистров последнего курса, обучающихся в области горнодобывающей промышленности, является дальнейшее повышение интереса к образованию, выявление потенциальных знаний и навыков талантливых студентов на реальных рабочих местах.

Затем член комиссии поздравил студентов, получивших стипендию «AzerGold», и пожелал им успехов в учебе и карьере.

В заключение студентам, выигравшим стипендиальную программу, были вручены награды и памятные подарки.

Отметим, что на участие в конкурсе подали заявки 144 человека. Из 20 кандидатов, набравших наивысшие баллы на тестовом этапе конкурса, девять студентов, пройдя этап собеседования, стали победителями. Пятеро из них - студенты Бакинской Высшей Нефтяной Школы , трое - Бакинского Государственного Университета, один - Азербайджанского Государственного Университета Нефти и Промышленности.

С целью поддержки социальной защиты студентов в рамках программы для каждого из девяти победителей в течение 9 месяцев будет выплачиваться стипендия в размере 200 манатов в месяц, в общей сложности 1 800 манатов. Студенты, ставшие победителями стипендиальной программы, в дальнейшем также будут трудоустроены на соответствующие должности.