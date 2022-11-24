С января планируется приступить к подготовке новой стратегии Центробанка - Талех Кязымов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С января планируется приступить к подготовке новой стратегии Центробанка Азербайджана совместно с международными организациями.

Об этом сказал в четверг председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов в ходе церемонии открытия VI Международного банковского форума, передает Trend.

По его словам, эта стратегия будет направлена на трансформацию ЦБ и всего сектора

«Сегодня экономика сталкивается с различными вызовами, в 2020 году - с пандемией, в 2021 и 2022 годах - нестабильностью мировой экономики. Прогнозируется, что в 2023 году эта тенденция продолжится. Конечно, для реакции на эти вызовы необходимо развивать информационные технологии», - сказал Кязымов.

Говоря о финансовой стабильности, он отметил, что как в мире, так и в Азербайджане проводятся работы по усилению платежных систем.

«Мы проводим широкомасштабные работы в банковском секторе. Уже свыше 80 процентов банков страны имеют мобильное приложение, а платежи по этим приложениям превышают 70 процентов. Кроме того, значительно возросли платежи и через мобильный и веб-банкинг. В стране безналичный оборот превысил 42 процента, достигнув 20 миллиардов манатов. Бесконтактные платежи выросли у 2,1 раза. Также мы отмечаем в секторе страхования значительное развитие, цифровизацию, создается новая инфраструктура. С начала декабря в стране можно будет регистрировать онлайн ценные бумаги», - сказал Кязымов.

Он подчеркнул, что имеется дальнейший потенциал развития.

«С января планируется приступить к подготовке новой стратегии совместно с международными организациями. Эта стратегия будет направлена на трансформацию ЦБ и всего сектора. Также ожидается вступление в силу различных законодательных актов. Совместно с международной финансовой корпорацией готовится новая стратегия по кибербезопасности», - отметил Кязымов.