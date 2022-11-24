Активы банков Азербайджана значительно выросли с начала года - Закир Нуриев

БАКУ /Trend/ - Активы банков Азербайджана с начала года выросли на 26 процентов - до 43,6 миллиарда манатов.

Об этом сказал в четверг президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев на открытии VI Международного банковского форума, передает Trend.

По его словам, кредитный портфель банков страны составляет 8,8 миллиарда манатов.

«Растут также и прибыль, и чистая прибыль банков. Прибыль банков по итогам 10 месяцев 2022 года составила почти миллиард манатов, а чистая прибыль - 673 миллиона манатов», - сказал он.

Нуриев подчеркнул, что депозиты банков выросли на 25 процентов до 15,8 миллиарда манатов.

«Растут также и цифровые платежи. Этому способствуют реформы в области налоговой структуры, а также и регулятора. Хочу подчеркнуть, что в развитии банковских услуг и объемов платежей играют большую роль международные платежные системы», - сказал президент АБА.

Нуриев отметил, что банковский сектор Азербайджана в настоящее время должен пересмотреть политику развития на фоне нынешних санкций, с которыми сталкиваются различные банки в мире.

«Азербайджанские банки не столкнулись с какими-либо проблемами от санкций, введенных западными странами и США», - добавил он.