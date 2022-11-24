Центробанк Азербайджана готовит дорожную карту по открытому банкингу

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана готовит дорожную карту по открытому банкингу (Open Banking).

Об этом сказал в четверг глава ИТ-департамента ЦБ Сахиб Гасанов в ходе VI Международного банковского форума, передает Trend.

По его словам, дорожная карта охватит период до 2025 года.

«Мы считаем, что Open Banking внесет вклад в развитие финансовых инструментов, а также экономики в целом. Кроме того, планируется разработка стандартов API открытого банкинга на основе международных стандартов. На сегодня стандарты API применяются в 60 странах мира», - сказал Гасанов.

Он отметил, что ожидаются принятие соответствующих законов, которые позволят применять в стране открытый банкинг, и интеграция в эту концепцию местных банков.