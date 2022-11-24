Банк Республика, Wolt и VISA выпустили первую в мире совместную кобренд карту

БАКУ/Trend/ - Банк Республика, который всегда радует своих клиентов интересными и выгодными предложениями, в сотрудничестве с локальной коммерческой платформой Wolt представили на рынок новую кобрендовую карту на базе платёжной системы VISA.

Новая кобрендовая карта Wolt, выпущена в ограниченном количестве и предлагает своим держателям множество преимуществ как при онлайн заказах, так и при повседневном пользовании банковской картой. Так, владельцы карты Wolt получат эксклюзивные скидки и гарантированный кэшбэк в размере 5% от суммы заказа в приложении Wolt. Карта обладает всеми преимуществами от платежной системы VISA и удобствами банковского сервиса от Банка Республика. Отметим, что карта Wolt предоставляется абсолютно БЕСПЛАТНО и без первоначального взноса!

Наряду с этим, в рамках кампании, которая продлится до 31 января 2023-го года, клиенты, кроме оплат услуги Wolt, также получат 1% кэшбэка за все платежи, проводимые данной картой.

«Важнейшая особенность этой карты - результат партнерства трех крупных компаний, каждая из которых является одним из лидеров в своей отрасли. Хотелось бы поблагодарить команды Wolt и Visa за возможность представить кобрендовую карту Wolt первыми в мире. Мы уверенны, что наши партнерские проекты будут продолжительными и создадут новые возможности для наших клиентов» отметил Анар Гамидов, Исполнительный Директор Банка Республика.

«Мы очень рады, что наша кобрендовая карта позволяет предоставлять пользователям возможность получать позитивный опыт при покупках из ресторанов и магазинов, доступных в приложении Wolt. С помощью этой карты все пользователи будут получать 5% кешбек в качестве Wolt-кредитов, которые могут быть использованы в качестве скидки при последующих заказах. В дальнейшем мы планируем на основе данной карты создать программу лояльности, которая позволит нам предоставлять пользователям новые и выгодные предложения» — отметил генеральный менеджер компании Wolt в Азербайджане Тофик Сулейманов

«Сегодня в Азербайджане мы наблюдаем активное развитие безналичной экономики. Речь идёт как об увеличении общего объема транзакций в стране, так и развитии электронной коммерции в качестве отдельного направления. Visa содействует этому процессу, ведь стратегическая цель компании – предоставить людям быстрый, удобный, а главное безопасный способ совершать покупки. Поэтому совместно с Wolt и Банком Республики мы рады запустить первую кобрендовую карту, владельцы которой смогут получать скидки и приятные бонусы. Уверена, что это будет способствовать дальнейшей цифровизации и развитию экономики Азербайджана, — прокомментировал Кристина Дорош, вице-президент и региональный менеджер Visa в Центральной Азии и в Азербайджане.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin или же или позвонив Call Center Банка по номеру 144.