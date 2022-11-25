В Азербайджане заработал портал по возврату части НДС за покупку недвижимости в безналичной форме (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане введен в эксплуатацию портал по возврату части НДС за покупку жилых и нежилых площадей в безналичной форме.

Об этом в пятницу Trend сообщили в Государственной налоговой службе Азербайджана.

Как известно, указом главы государства 25 мая 2022 года были утверждены “Правила и условия возврата НДС физическим лицам, которые приобрели в безналичной форме жилые и нежилые площади у лиц, осуществляющих строительную деятельность”.

В рамках исполнения указа был создан портал (https://new.e-taxes.gov.az/eportal/az/login/) для составления электронных квитанций и подачи заявок покупателей в связи с возвратом НДС.

(Перевод: Нубар Кулузаде)