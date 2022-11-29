В Баку прошел форум на тему «зеленой» энергии при организации Caspian Hydrogen Development Group (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку во вторник прошел форум на тему "Зеленый водород" и возобновляемая энергия", организованный Caspian Hydrogen Development Group.

Как сообщает во вторник Trend, в ходе форума были обсуждены такие вопросы, как переход к "чистой" энергии в Азербайджане посредством проектов устойчивого развития, производство ветровой энергии и экологически чистого водорода, а также прогресс в реализации проекта ветряной электростанции в Гарадаге.

По словам председателя компании Caspian Hydrogen Development Group Теймура Аббасова, хотя Азербайджан исторически является производителем нефти и газа, у страны есть большой потенциал производства также "зеленой" энергии.

Он подчеркнул, что Азербайджан присоединился к ряду глобальных инициатив по сокращению выбросов в атмосферу.

В частности, докладчики на мероприятии отмечали важность для страны производства "зеленого" водорода. Проекты по производству "зеленой" энергии помогут до 2050 года сократить выброс парниковых газов на 40 процентов.