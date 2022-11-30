Новая кампания c бесплатными картами от банка АВВ

Банк АВВ запустил кампанию c целью сделать более выгодными условия использования дебетовых карт TamKart Classic и TamKart Standard, а также Azercell Сo-brend.

В рамках данной кампании эти карты можно будет приобрести бесплатно, для этого достаточно осуществить заказ посредством онлайн-каналов, таких как приложение АВВ mobile, либо через официальный сайт банка. На указанных картах расширены возможности обналичивания и услуга «c карты на карту». Так, в пределах месячного лимита в эквиваленте 7000 манатов клиент сможет перевести деньги «c карты на карту» или обналичить средства без комиссии в банкоматах всех банков страны.

В период кампании, которая продлится до 30 декабря, процентная ставка, начисляемая на остаток баланса карт АВВ TamKart Classic, TamKart Standard и Azercell Сo-brend также увеличена до 7%. Таким образом на карточный счет клиента дополнительно к имеющейся сумме будет прибавляться 7% годовой прибыли от остатка.

Стоит также отметить, что, заказав карту через приложение ABB Mobile, карта моментально становится доступной в приложении.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.