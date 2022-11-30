Реконструкция Карабаха принесет много возможностей для будущих поколений в Азербайджане - посол

БАКУ /Trend/ - Реконструкция Карабаха принесет много возможностей для будущих поколений в Азербайджане.

Как передает Trend, об этом 30 ноября сказал посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеман на презентации эксклюзивного издания "Market Analysis Azerbaijan 2022-2023".

«Создание инфраструктуры в Карабахе крайне важно, это приведет к созданию новых рабочих мест, но Азербайджану понадобится много квалифицированных кадров и инвестиций для реализации крупномасштабных проектов», - сказал Хорлеман.

Говоря о значимости Среднего коридора, посол подчеркнул, что он создаст новые возможности для стран Южного Кавказа, в частности Азербайджана.

«Азербайджану нужно максимально использовать эту возможность, улучшая инфраструктуру, предлагая инвесторам хорошие условия. Это позволит использовать потенциал страны в качестве транспортного хаба», - отметил Хорлеман.