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Азербайджан и Пакистан могут освободить ряд видов товаров от таможенных сборов

Экономика Материалы 30 ноября 2022 13:05 (UTC +04:00)
Азербайджан и Пакистан могут освободить ряд видов товаров от таможенных сборов

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Пакистан ведут переговоры по освобождению некоторых видов товаров от таможенных сборов.

Об этом сказал в среду президент Пакистано-азербайджанской палаты по экономическому сотрудничеству (PAKAZCHAM) Джаваид Бхатти в ходе панельной сессии на тему «Зарубежные рынки и доступ к ним», передает Trend.

По его словам, Азербайджан и Пакистан имеют большой потенциал для увеличения взаимного товарооборота и на сегодняшний день ведутся переговоры по обеспечению доступа товаров Азербайджана на рынок Пакистана.

«Здесь речь идет о текстильной продукции и некоторых других видах товаров. Также планируется освободить некоторые виды товаров, в том числе хлопковую и косметическую продукцию, от таможенных сборов. В области сельскохозяйственной продукции отмечу, что рынок Пакистана открывает большие возможности для Азербайджана в направлении экспорта чая, шоколада», - сказал Бхатти.

По его словам, ведутся переговоры о сотрудничестве в области нефтегазовой промышленности.

«Недавно прошла встреча, где были обсуждены вопросы упрощения товарооборота, а также денежных переводов между двумя странами», - сказал он.

Президент PAKAZCHAM отметил, что в ближайшее время ожидается визит пакистанских предпринимателей в секторе строительства в Азербайджан.

«Кроме того, отмечу, что между Азербайджаном и Пакистаном ведется тесное сотрудничество в области транспорта и транзита», - сказал он.

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