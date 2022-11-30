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AccessBank реализовал выпуск специальных облигаций (ФОТО)

Экономика Материалы 30 ноября 2022 13:15 (UTC +04:00)
AccessBank реализовал выпуск специальных облигаций (ФОТО)

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AccessBank, отмечающий в этом году свое 20-летие, выпустил первые тематические облигации для развития аграрного сектора страны.

29 ноября состоялся «Звонок открытия» первого выпуска «Облигаций аграрного развития» AccessBank-а. Облигации суммой в 5 миллионов долларов США были выпущены сроком на 18 месяцев, с годовой купонной ставкой в 5,5% и были полностью размещены.

Принимавший участие на мероприятии «Звонок открытия» Заместитель председателя Правления, Главный Финансовый Директор AccessBank-а Рамин Гусейнов отметил, что выпуск данных облигаций в иностранной валюте и целевое финансирование являются значительным событием для AccessBank-а, вернувшегося на рынок капитала после определенного перерыва. Он отметил неизменную роль новатора и флагмана, которую AccessBank играет в течение вот уже 20 лет своей деятельности в сфере финансировании бизнеса и в частности - в поддержке микропредпринимательства.

Кроме того, г-н Гусейнов добавил, что поступления от выпуска облигаций будут способствовать продовольственной безопасности страны - путем финансирования микро- и малых предпринимателей, работающих в сельском хозяйстве: «Этот выпуск, также позволит диверсифицировать базу фондирования нашего банка, что соответствует нашей долгосрочной стратегии. Также хочу поблагодарить за плодотворное сотрудничество ABB-Invest и UniCapital, выступивших партнерами в этой сделке.»

Говоря о дальнейших планах по выпуску облигаций, Рамин Гусейнов заявил, что этот вопрос будет рассмотрен с учетом спроса на них и заинтересованности частных и институциональных инвесторов в альтернативных инструментах инвестирования.

Лидер в сфере микрофинансирования в Азербайджане AccessBank предоставляет свои услуги мелким и средним бизнесам с 2002 года. Среди акционеров Банка можно назвать Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международную Финансовую Корпорацию и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. Банк имеет 30 филиалов, 15 из которых находятся в Баку, 15 – в регионах.

Для получения информации об услугах Банка можете связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, а также посетить сайт www.accessbank.az или аккаунты Банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).

AccessBank реализовал выпуск специальных облигаций (ФОТО)
AccessBank реализовал выпуск специальных облигаций (ФОТО)
AccessBank реализовал выпуск специальных облигаций (ФОТО)
AccessBank реализовал выпуск специальных облигаций (ФОТО)
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