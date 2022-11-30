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Турция играет важную роль в урегулировании мирового энергокризиса - Чавушоглу

Экономика Материалы 30 ноября 2022 21:56 (UTC +04:00)
Турция играет важную роль в урегулировании мирового энергокризиса - Чавушоглу

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Ведется работа в связи с поставками природного газа из Азербайджана и Туркменистана в страны Юго-Восточной Европы.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сегодня на брифинге после заседания министров иностранных дел стран НАТО.

Он отметил, что в Европе и в мире в целом наблюдается энергетический кризис, и Турция стала одной из основных стран с конструктивной ролью в решении этого кризиса.

"Ведется работа в связи с поставками природного газа из Азербайджана и Туркменистана в страны Юго-Восточной Европы, осуществляются контакты в различных форматах, эти страны просили поддержки Турции в данном вопросе", - добавил Чавушоглу.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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