Турция играет важную роль в урегулировании мирового энергокризиса - Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Ведется работа в связи с поставками природного газа из Азербайджана и Туркменистана в страны Юго-Восточной Европы.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сегодня на брифинге после заседания министров иностранных дел стран НАТО.

Он отметил, что в Европе и в мире в целом наблюдается энергетический кризис, и Турция стала одной из основных стран с конструктивной ролью в решении этого кризиса.

"Ведется работа в связи с поставками природного газа из Азербайджана и Туркменистана в страны Юго-Восточной Европы, осуществляются контакты в различных форматах, эти страны просили поддержки Турции в данном вопросе", - добавил Чавушоглу.

(Перевод: Нубар Кулузаде)