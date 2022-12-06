В Азербайджане при поддержке ЕС создана информационная система сельского хозяйства (Обновлено)

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БАКУ /Trend/ - Создание бизнес-информационной системы сельского хозяйства регионов Азербайджана при технической поддержке Европейского союза полностью завершено.

Об этом сказал во вторник директор Центра аграрных исследований при министерстве сельского хозяйства Фирдовси Фикретзаде в ходе мероприятия на тему «Поддержка создания бизнес-информационной системы в сельской местности», передает Trend.

Он отметил, что этот проект нацелен на развитие сельскохозяйственной деятельности в регионах страны.

Кроме того, по словам Фикретзаде, в данной сфере есть и электронные системы, проекты, реализованные с различными международными организациями.

«Есть проект, который позволяет инвесторам получить необходимую информацию о сельскохозяйственной отрасли Азербайджана, и множество других проектов. В будущем планируется расширить электронные возможности проекта, а также интегрировать его в другие инфосистемы», - сказал он.

Фикретзаде отметил, что на сегодня уже свыше 500 фермеров могут получать в электронной форме государственную субсидию, а также воспользоваться другими поощрениями.