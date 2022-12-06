В Азербайджане планируется электронизация выдачи лицензий в области сельского хозяйства (Обновлено)

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БАКУ /Trend/ - Выдачу лицензий для реализации сельскохозяйственной продукции в Азербайджане планируется осуществлять в электронной форме.

Об этом сказал во вторник глава департамента развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана Эльчин Ибрагимов в ходе мероприятия на тему «Поддержка создания бизнес-информационной системы в сельской местности», передает Trend.

По его словам, этот проект позволит ускорить развитие сельского хозяйства в регионах страны, а также повысить экономическую активность.

«На освобожденных от оккупации землях есть большие возможности для развития сельского хозяйства. Развитие этого сектора будет поддерживаться и в дальнейшем, как и инвестиции совместно с партнёрами», - добавил Ибрагимов.