Директор миссии USAID о преимуществах онлайн-платформы общественного контроля в Азербайджане (Обновлено)

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БАКУ /Trend/ - Преимущество онлайн-платформы общественного контроля в Азербайджане в том, что каждый обменивается информацией и оперативно реагирует, что в итоге приводит к качественным результатам.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал директор миссии USAID в Азербайджане Майкл Нербасс в ходе круглого стола, посвященного итогам работы в рамках проекта онлайн-платформы общественного контроля (www.enezaret.az).

«По мере того, как апелляции находят свое решение, количество новых апелляций также увеличивается, поскольку люди видят результаты. 70 процентов заявок, поданных в течение года, нашли свое решение. Это очень хороший результат, но мы стремимся достичь большего. Чем выше активность граждан, тем быстрее реакция правительства на обращения. Это, в свою очередь, способствует деятельности соответствующих государственных органов», - сказал он.

Онлайн-платформа общественного контроля - это пилотный проект, реализованный в партнерстве с Национальной платформой открытого правительства в рамках проекта "Гражданское общество за прозрачность" (ECSOFT) Агентства США по международному развитию (USAID).

Целью данной платформы является получение информации от граждан с видео- и фотосвидетельствами по определенным вопросам, представляющим общественный интерес (дороги, инфраструктура, благоустройство территории и т. д.), и достижение их решения в соответствующих государственных органах.