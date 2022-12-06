Названо количество обращений в рамках онлайн-платформы общественного контроля в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Общее количество обращений рамках проекта онлайн-платформы общественного контроля в Азербайджане составило 4 789.
Как передает во вторник Trend, об этом сказал представитель компании MG Consulting Гамлет Бабаев в ходе круглого стола, посвященного итогам работы в рамках проекта онлайн-платформы общественного контроля (www.enezaret.az).
Бабаев отметил, что из общего количества обращений к общим правилам относятся 1 445 заявок, из которых 737 уже удовлетворены, 285 предусмотрены к рассмотрению.
По его словам, из общего числа обращений основная часть заявок была связана с проблемами с дорожным движением, дорожным покрытием, люками.
Бабаев добавил, что 76 процентов обращений было отправлено через социальную сеть WhatsApp.
Онлайн-платформа общественного контроля - это пилотный проект,
реализованный в партнерстве с Национальной платформой открытого
правительства в рамках проекта "Гражданское общество за
прозрачность" (ECSOFT) Агентства США по международному развитию
(USAID).
Целью данной платформы является получение информации от граждан с видео- и фотосвидетельствами по определенным вопросам, представляющим общественный интерес (дороги, инфраструктура, благоустройство территории и т. д.), и достижение их решения в соответствующих государственных органах.