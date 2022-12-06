Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

Азербайджан стремится к развитию космической отрасли - Кристиан Фейхтингер

Экономика Материалы 6 декабря 2022 15:08 (UTC +04:00)
Азербайджан стремится к развитию космической отрасли - Кристиан Фейхтингер

Читайте Trend в

Айгюн Магеррамова
Айгюн Магеррамова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Азербайджан демонстрирует стремление к развитию космической отрасли.

Об этом сказал Trend во вторник исполнительный директор Международной федерации астронавтики Кристиан Фейхтингер.

По его словам, за последние годы Азербайджан добился поразительного прогресса в космической отрасли.

Фейхтингер подчеркнул, что у страны уже есть три собственных космических спутника, и сфера телекоммуникаций является очень важной в регионе.

"Международный конгресс астронавтики, который пройдет в Баку в следующем году, является еще одним важным шагом в развитии азербайджанской космической отрасли", - сказал он.

Исполнительный директор федерации также отметил, что в ходе контактов с дипломатическими представительствами разных стран предоставляется информация о проведении в следующем году в Баку Международного конгресса астронавтики, в котором страны могут принять участие.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости