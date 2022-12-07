Продукция азербайджанских МСП представлена на международной выставке в Джидде (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Джидде (Саудовская Аравия) проходит международная сельскохозяйственная и продовольственная выставка.

Как сообщили в среду Trend в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана, в мероприятии участвует делегация во главе с председателем правления Агентства Орханом Мамедовым.

На выставке, в которой принимают участие более 200 компаний, также представлены продукты и услуги азербайджанских предпринимателей. Так, в рамках программы поддержки МСБ на специальном стенде, подготовленном в партнерстве с “Mugan Bank”, демонстрируется широкий ассортимент азербайджанской продукции - кондитерские изделия, сухофрукты, шоколад, чай, а также представлены консультационные услуги в области сельского хозяйства и т. д.

Стенд Азербайджана вызывает большой интерес местных и иностранных посетителей выставки.

(Перевод: Нубар Кулузаде)