В парламенте Азербайджана обсужден законопроект о целевых финансовых санкциях (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В парламенте Азербайджана обсужден законопроект о целевых финансовых санкциях.

Как сообщает в среду Trend, законопроект был обсужден сегодня на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно законопроекту, перечень физических лиц и учреждений, к которым могут быть применены санкции в рамках деятельности по предотвращению финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, определяется согласно законодательству и международным договорам Азербайджанской Республики, а также соответствующим резолюциям Совета безопасности ООН органом (структурой), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

(Перевод: Нубар Кулузаде)