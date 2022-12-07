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В парламенте Азербайджана обсужден законопроект о целевых финансовых санкциях (Дополнено)

Экономика Материалы 7 декабря 2022 15:25 (UTC +04:00)

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Дополнено (первая версия опубликована в 12:01)

БАКУ /Trend/ - В парламенте Азербайджана обсужден законопроект о целевых финансовых санкциях.

Как сообщает в среду Trend, законопроект был обсужден сегодня на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно законопроекту, перечень физических лиц и учреждений, к которым могут быть применены санкции в рамках деятельности по предотвращению финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, определяется согласно законодательству и международным договорам Азербайджанской Республики, а также соответствующим резолюциям Совета безопасности ООН органом (структурой), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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