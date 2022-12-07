ЦБ Азербайджана выпустил в обращение юбилейную монету (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В 2022 году исполняется 30 лет со дня образования Национального олимпийского комитета Азербайджанской Республики, сыгравшего исключительную роль в развитии спорта и формировании современной молодежи в стране. По этому случаю Центральным банком Азербайджана выпущена в обращение серебряная юбилейная монета номиналом 5 манатов.

Об этом в среду сообщили Trend в ЦБА.

Согласно информации, юбилейный денежный знак изготовлен в соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики ”О праздновании 30-летия Национального олимпийского комитета Азербайджанской Республики" от 28 марта 2022 года и выпущен по заказу Национального олимпийского комитета в количестве 200 единиц.

Вес юбилейного денежного знака составляет 1 тройскую унцию – 31,1 грамма, диаметр - 38,61 миллиметра. Монеты изготовлены немецкой компанией “Bavarian Mint” по технологии рroof, соответствующей международным стандартам.

Отметим, что в качестве основных элементов дизайна юбилейного денежного знака на лицевой стороне размещены надписи “Национальный олимпийский комитет Азербайджанской Республики”, “30”, “1992-2022”, олимпийский факел и другие спортивные символы, а на оборотной стороне - слова “Азербайджанская Республика”, изображение Государственного герба и цифра номинала.

Юбилейный денежный знак является официальным платежным средством на территории страны по номинальной стоимости.

(Перевод: Нубар Кулузаде)