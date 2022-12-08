Турпоездки в Шушу могут начаться в ближайшее время - Фуад Нагиев (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Организация туристических поездок в Шушу может начаться в ближайшее время.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев во время выступления на Азербайджанском туристическом саммите-2022.

Он отметил, что цель состоит в продвижении Карабаха как туристического направления.

«В настоящее время продолжается работа по оценке туристического потенциала освобожденных от оккупации территорий», - сказал Нагиев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)