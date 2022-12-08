К 2026 г. доходы от туризма вырастут вчетверо - Фуад Нагиев (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - К 2026 году доходы Азербайджана от туризма вырастут вчетверо.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, выступая на Азербайджанском туристическом саммите-2022.

По его словам, определены десять направлений развития туризма.

"Они охватывают реализацию мероприятий, предусмотренных государственной программой на 2022-2026 годы. Наша цель - доведение к 2026 году зарубежного турпотока в страну до 4 миллионов человек. Считаем, что к 2026 году доходы от туризма вырастут в 4 раза и достигнут 11,2 миллиарда манатов, из которых 5,5 миллиарда манатов будут приходиться на расходы иностранных туристов", - сказал Нагиев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)