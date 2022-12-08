Названа сумма пожертвований проживающих за рубежом азербайджанцев в Фонд YAŞAT (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Обнародована сумма пожертвований в Фонд YAŞAT азербайджанцев, проживающих за рубежом.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на пресс-конференции, посвященной деятельности Фонда YAŞAT за два года, сказал глава фонда Эльвин Гусейнов.

Он отметил, что 25 мая 2021 года по инициативе Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой и Фонда YAŞAT при финансовой поддержке и организации Фонда поддержки азербайджанской диаспоры был проведен марафон YAŞAT.

«Целью марафона было собрать вместе наших соотечественников, проживающих в разных уголках мира, для помощи раненым и семьям шехидов. Во время марафона, в период с 29.04.2021 по 31.05.2021, на счет фонда поступили 990 067.00 манатов, 10 180.00 долларов, 6 395.86 евро, 34 117.32 турецких лир, 2 844.07 рублей, 2 975.00 фунтов стерлингов, всего поступило 1 042 609.29 манатов. Посредством sms-пожертвований за 25-26 мая 2021 года были собраны 5 061 манат», - сказал Гусейнов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)