В Азербайджане меняются правила по аннулированию банковской лицензии (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане меняются правила по аннулированию банковской лицензии или разрешения.

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим предлагается внесение изменений в закон "О банках".

Изменения были обсуждены на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, а также по экономической политике, промышленности и предпринимательству, состоявшемся 7 декабря, и рекомендованы к обсуждению на пленарном заседании парламента.

Согласно изменению, статья 42 данного закона приводится в новой редакции и к ней добавляется новый пункт (42.3). В соответствии с новым пунктом, не допускаются открытие счетов с вымышленными именами или анонимных счетов, прием документов и имущества с использованием вымышленных имен или анонимное хранение в специальных помещениях или сейфах, а также выпуск анонимных депозитных сертификатов и предоставление анонимных банковских книжек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)