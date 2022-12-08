В Азербайджане устанавливается новое правило о членстве в ЖСК (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливается новое правило в связи с членством в жилищно-строительных кооперативах (ЖСК).

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим предлагается внесение изменений в Жилищный кодекс Азербайджана.

Согласно изменению, сделки, связанные с отчуждением доли участника жилищно-строительного кооператива, должны быть нотариально заверены.

Данное изменение было обсуждено на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, а также по экономической политике, промышленности и предпринимательству, состоявшемся 7 декабря, и рекомендовано к обсуждению на пленарном заседании парламента.

(Перевод: Фидан Мустафаева)