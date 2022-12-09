Утвержден госбюджет Азербайджана на 2023 год (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - На состоявшемся сегодня заседании Милли Меджлиса (парламент) был обсужден государственный бюджет Азербайджана на 2023 год.

Как сообщает в пятницу Trend, в ходе обсуждений депутаты высказали свои предложения и мнения.

После обсуждений государственный бюджет на 2023 год был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Согласно изменениям, внесенным в первоначальный вариант законопроекта, как доходы, так и расходы государственного бюджета Азербайджана на 2023 год были увеличены на 53 миллиона манатов соответственно. Доходы государственного бюджета Азербайджана на 2023 год составят 30 773 978,0 (+53 278,0) тысячи манатов, расходы - 33 353 278,0 (+53 278,0) тысячи манатов, в том числе централизованные доходы - 30 016 998,0 (+53 278,0) тысячи манатов. Местные доходы утверждены в размере 756 980,0 тысячи манатов, централизованные расходы - 32 583 992,0 (+53 278,0) тысячи манатов, местные расходы - 769 286,0 тысячи манатов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)