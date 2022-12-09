Премьер-министр Али Асадов прокомментировал рост цен (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:08)

БАКУ /Trend/ - Рост цен, в том числе на лекарства, связан с региональной и глобальной геополитической напряженностью.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана сказал премьер-министр Али Асадов.

Премьер-министр подчеркнул, что наблюдающаяся в последнее время региональная и глобальная политическая напряженность, конфликт между Россией и Украиной, разрыв глобальной цепочки поставок, рост логистических издержек привели к росту цен, в большинстве стран инфляция достигла двузначного уровня.

Отметим, что сегодня парламент принял государственный бюджет на 2023 год.

Согласно изменениям, внесенным в первоначальный вариант законопроекта, как доходы, так и расходы государственного бюджета Азербайджана на 2023 год были увеличены на 53 миллиона манатов соответственно. Доходы государственного бюджета Азербайджана на 2023 год составят 30 773 978,0 (+53 278,0) тысячи манатов, расходы - 33 353 278,0 (+53 278,0) тысячи манатов, в том числе централизованные доходы - 30 016 998,0 (+53 278,0) тысячи манатов. Местные доходы утверждены в размере 756 980,0 тысячи манатов, централизованные расходы - 32 583 992,0 (+53 278,0) тысячи манатов, местные расходы - 769 286,0 тысячи манатов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)