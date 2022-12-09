Для специалистов, работающих на освобожденных землях Азербайджана, назначается единовременное пособие (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Для специалистов, работающих на освобожденных территориях Азербайджана, назначается единовременное пособие.

Как сообщает в пятницу Trend, на состоявшемся сегодня заседании Милли Меджлиса (парламент) был обсужден законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О социальных льготах".

Согласно изменениям, предусматривается назначение единовременного пособия для специалистов, работающих на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. С этой целью пунктом 4.0.2.4 статьи 4 закона устанавливается пособие на поддержку первичных материально-бытовых условий специалисту, работающему на освобожденных территориях Азербайджана. В то же время статьей 7.0.14 определяются условия назначения пособия. Так, в соответствии со статьей 21-1 Трудового кодекса Азербайджанской Республики при наличии трудового договора для работы на освобожденных территориях на срок не менее одного года, с 1 января 2023 года будет предоставляться единовременное пособие сроком на 5 лет для поддержки материально-бытовых условий.

После обсуждений изменения были вынесены на голосование и приняты.

(Перевод: Нубар Кулузаде)