Укрепление обороноспособности всегда будет среди основных направлений расходов госбюджета - Али Асадов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Укрепление обороноспособности всегда будет одним из основных направлений расходов государственного бюджета.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

"Укрепление обороноспособности страны, материально-технической базы армии, повышение профессионализма наших военнослужащих, обеспечение армии современным вооружением всегда будут одним из основных направлений расходов государственного бюджета", - сказал он.

Отметим, что сегодня парламентом был утвержден государственный бюджет страны на 2023 год.

Согласно изменениям, внесенным в первоначальный вариант законопроекта, как доходы, так и расходы государственного бюджета Азербайджана на 2023 год были увеличены на 53 миллиона манатов соответственно. Доходы государственного бюджета Азербайджана на 2023 год составят 30 773 978,0 (+53 278,0) тысячи манатов, расходы - 33 353 278,0 (+53 278,0) тысячи манатов, в том числе централизованные доходы - 30 016 998,0 (+53 278,0) тысячи манатов. Местные доходы утверждены в размере 756 980,0 тысячи манатов, централизованные расходы - 32 583 992,0 (+53 278,0) тысячи манатов, местные расходы - 769 286,0 тысячи манатов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)