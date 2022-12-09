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В Азербайджане создаются резервные фонды для обеспечения продбезопасности (Дополнено)

Экономика Материалы 9 декабря 2022 14:03 (UTC +04:00)

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Дополнено (первая версия опубликована в 12:23)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане создаются резервные фонды для обеспечения продовольственной безопасности.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал премьер-министр Али Асадов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Премьер-министр отметил, что в целях самообеспечения продовольствием в стране будет усилен контроль за использованием по назначению земель сельскохозяйственного назначения.

”Общий земельный фонд Азербайджана составляет 8,6 миллиона гектаров, а земли, пригодные для ведения сельского хозяйства - 4,8 миллиона гектаров", - сказал он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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