Сырье и материалы для деятельности на освобожденных территориях Азербайджана освобождены от НДС (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Сырье и материалы для деятельности на освобожденных территориях Азербайджана, ввозимые резидентами, освобождены от НДС.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Законопроект предусматривает освобождение от таможенных пошлин на ввоз сырья и материалов по сферам производственной деятельности резидентами освобожденных от оккупации территорий, зарегистрированными для целей НДС, сроком на 10 лет с 1 января 2023 года. Перечень данного сырья и материалов будет утвержден соответствующим органом исполнительной власти.

Изменения были вынесены на голосование и одобрены в третьем чтении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)