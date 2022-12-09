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В Азербайджане не ведется обсуждений о создании единой службы такси - министерство (Дополнено)

Экономика Материалы 9 декабря 2022 15:03 (UTC +04:00)

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Дополнено (первая версия опубликована в 11:28)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане не ведется обсуждений о создании единой службы такси.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов.

"Однако компании, занимающиеся перевозками на такси, должны работать на основе единых требований, соблюдать эти требования. Сегодня мы сталкиваемся с жалобами на эти компании, но они в связи с этим никаких мер не предпринимают”, - сказал замминистра.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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