В Азербайджане вводится новое требование в связи с регистрацией мобильных телефонов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вводится новое требование в связи с регистрацией мобильных телефонов. Так, во избежание уклонения от регистрации мобильного устройства запрещается изменение или копирование его IMEI-кода.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос нашел отражение в предложенной в Кодекс об административных правонарушениях статье, которая обсуждалась сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно изменениям, физические лица за нарушение вышеуказанного требования будут штрафоваться на сумму от 300 до 400 манатов, должностные лица - от 1000 до 1500 манатов, юридические лица - от 3 до 4 тысяч манатов. За повторное совершение указанного правонарушения лицом, получившим административное взыскание, в течение 1 года со дня вступления в силу постановления об административном взыскании, физические лица будут штрафоваться на сумму от 600 до 800 манатов, должностные лица - от 2 тысяч до 2 500 манатов, юридические лица - от 9 до 12 тысяч манатов.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 апреля 2023 года.

После обсуждений проект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)