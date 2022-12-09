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Названы средства на реализацию Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 гг. (Дополнено)

Экономика Материалы 9 декабря 2022 16:53 (UTC +04:00)

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Дополнено (первая версия опубликована в 16:29)

БАКУ /Trend/ - Обнародованы необходимые средства для реализации Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы, сообщает в пятницу Trend.

По словам премьер-министра Али Асадова на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент), на реализацию Стратегии социально-экономического развития, утвержденную распоряжением главы государства 22 июля 2022 года, в общей сложности, по предварительным подсчетам, потребуются средства бюджета в размере 32,7 млрд манатов, из которых 19,2 млрд манатов (58,7%) будут направлены на обеспечение "Большого возвращения" на освобожденные земли.

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