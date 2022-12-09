В Азербайджане увеличились налоговые поступления (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане увеличились налоговые поступления.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики Азербайджана, в январе-ноябре 2022 года по линии Государственной налоговой службы при министерстве экономики в государственный бюджет поступили 14 млрд 726 млн 776 тысяч манатов налоговых поступлений.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года налоговые поступления увеличились на 85 процентов, или на более чем 6,7 миллиарда манатов.

Поступления от ненефтегазового сектора составили 7 млрд 583 млн 62,2 тысячи манатов. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года налоговые поступления от этого сектора выросли на 29,2 процента, или на более чем 1,7 миллиарда манатов.

51,5 процента налоговых поступлений пришлись на ненефтегазовый сектор, 48,5 процента - на нефтегазовый.

(Перевод: Фидан Мустафаева)