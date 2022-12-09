Назван объем средств для реализации Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 гг. (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Назван объем средств на реализацию Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы, сообщает в пятницу Trend.

По словам премьер-министра Али Асадова на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент), на реализацию Стратегии социально-экономического развития, утвержденную распоряжением главы государства 22 июля 2022 года, в общей сложности, по предварительным подсчетам, потребуются средства бюджета в размере 32,7 млрд манатов, из которых 19,2 млрд манатов (58,7%) будут направлены на обеспечение "Большого возвращения" на освобожденные земли. Что касается государственного бюджета на 2023 год, то на финансирование проектов и мероприятий, предусмотренных Стратегией развития, предусмотрены средства в размере 5,2 миллиарда манатов, 3 миллиарда из которых составляют расходы, связанные с восстановлением и реконструкцией освобожденных территорий Азербайджана (на 12,4 процента больше, чем в 2022 году).

За последние два года на проект плана "Большого возвращения" из госбюджета было направлено более 5,8 млрд манатов.

Было отмечено, что обзор и параметры государственного бюджета Азербайджанской Республики составлены на основе показателей социально-экономического развития за среднесрочный период. Согласно стратегии, целевой верхний предел показателя соотношения ненефтяного базового дефицита бюджета к ненефтяному ВВП запланирован на конец 2023 года в размере 25 процентов, а на конец среднесрочного периода – 17,5 процента.

(Перевод: Нубар Кулузаде)