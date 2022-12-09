В Азербайджане утвержден документ о требованиях к энергоадминистратору и аттестации в этой сфере (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждены "Требования к энергоадминистратору (управляющему) и порядок их аттестации". Соответствующее постановление принял Кабинет министров, сообщает в пятницу Trend.

В целях обеспечения исполнения подпункта 1.1.6 указа Президента Азербайджанской Республики от 20 августа 2021 года № 1433 о применении Закона Азербайджанской Республики от 9 июля 2021 года № 359-VIQ об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности Кабинет министров Азербайджанской Республики принял постановление об утверждении ”Требований к энергоадминистратору (управляющему) и порядок их аттестации".

Изменение данного решения может быть произведено в соответствии с пунктом 2.6-1 “Положения о порядке подготовки и принятия нормативных правовых актов органов исполнительной власти”, утвержденного указом Президента Азербайджанской Республики от 24 августа 2002 года № 772.

В соответствии с документом, лица, имеющие высшее образование в сфере энергетики, техническое образование и стаж работы по соответствующей специальности не менее 3 лет, могут быть назначены энергоадминистратором (управляющим) после прохождения аттестации.

Требования к энергоадминистратору (управляющему), а также порядок их аттестации

Другим постановлением Кабинета министров утверждены “Форма квалификационного аттестата для проведения энергетического аудита, порядок его выдачи, приостановление и отмена срока его действия, а также порядок ведения реестра энергетических аудиторов и организаций по энергетическому аудиту и осуществления контроля за их деятельностью”.

(Перевод: Нубар Кулузаде)