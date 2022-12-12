В Yelo Bank прошел тренинг для молодых юристов (ФОТО)

При поддержке Yelo Bank-а ELSA Azerbaijan (European Law
Students' Association) осуществила очередной проект, тема которого
была посвящена культурной столице Азербайджана городу Шуша -
«Содействие экономическому и культурному развитию города Шуша на
международной арене». В рамках проекта в актовом зале Банка было
проведено две сессии обучения с участием местных и иностранных
студентов. После тренингов на тему «Беженцы и вынужденные
переселенцы», спикеры ответили на вопросы студентов и провели с
ними интересный диалог.
Основная цель проекта – дополнительно обучить студентов юридических факультетов и молодых юристов, создать условия для развития их практических знаний и способствовать их будущей карьере. По окончании проекта для участников была организована поездка в город Шуша для ознакомления с реальными последствиями разрушений и военных преступлений со стороны армянских оккупантов.
Следует отметить, что Yelo Bank сотрудничает с рядом организаций для поддержки талантливой молодежи. До этого Банк оказывал поддержку ELSA Azerbaijan в организации и проведении конкурса ораторства по правам человека.
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