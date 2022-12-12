В Yelo Bank прошел тренинг для молодых юристов (ФОТО)

При поддержке Yelo Bank-а ELSA Azerbaijan (European Law Students' Association) осуществила очередной проект, тема которого была посвящена культурной столице Азербайджана городу Шуша - «Содействие экономическому и культурному развитию города Шуша на международной арене». В рамках проекта в актовом зале Банка было проведено две сессии обучения с участием местных и иностранных студентов. После тренингов на тему «Беженцы и вынужденные переселенцы», спикеры ответили на вопросы студентов и провели с ними интересный диалог.



Основная цель проекта – дополнительно обучить студентов юридических факультетов и молодых юристов, создать условия для развития их практических знаний и способствовать их будущей карьере. По окончании проекта для участников была организована поездка в город Шуша для ознакомления с реальными последствиями разрушений и военных преступлений со стороны армянских оккупантов.



Следует отметить, что Yelo Bank сотрудничает с рядом организаций для поддержки талантливой молодежи. До этого Банк оказывал поддержку ELSA Azerbaijan в организации и проведении конкурса ораторства по правам человека.



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