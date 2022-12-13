Компания «Азпетрол» увеличила количество автозаправочных станций до 98

Компания «Азпетрол», обладающая крупнейшей автозаправочной сетью в Азербайджане, продолжает увеличивать количество автозаправочных станций в соответствии с Планом стратегического развития.

Сегодня, компания «Азпетрол» ввела в эксплуатацию 98-ю по счету и очередную автозаправочную станцию модульного типа, на территории автобусной базы ООО «Халиг Фаигоглы». Целью создания автозаправочной станции «Ени Ясамал Автопарк-2» на территории автопарка, является удовлетворение потребности автобусов, принадлежащих ООО «Халиг Фаигоглы» и участвующих в процессе пассажироперевозки столицы, в дизельном топливе. На станции установлены 2 топливных помпы и обеспечено создание 6 новых рабочих мест.

Первая автозаправочная станция компании «Азпетрол» – «Спартак» была открыта 15 июля 1997 г. по адресу город Баку, Насиминский район, Московский проспект, 1013-й квартал. В настоящее время компания «Азпетрол» имеет в большинстве экономических зон нашей страны в общей сложности 98 автозаправочных станций, 2 газозаправочные станции (пропан-бутан), 1 терминал сжиженного природного газа (CNG), обслуживающий пассажироперевозку на общественном транспорте республики, отвечающий самым современным стандартам, 3 Нефтебазы для хранения топливной продукции, Автобазу для бензовозов, 100 бензовозов для обеспечения непрерывной доставки топлива в автозаправочные станции, автотранспортный участок для легковых автомобилей. В действующих автозаправочных станциях функционируют 4 поста по заправке сжатым природным газом, 3 поста по заправке сжиженным газом и 17 постов для зарядки электромобилей, 8 мотелей, также в большинстве станций действуют общепитовые объекты (кафе, автомойки, маркеты), оказывающие различные услуги.

Азпетрол – На пути постоянного развития!