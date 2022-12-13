Участие бизнес-сообщества и госсектора важно для превращения Азербайджана в инновационный центр региона - Рашад Набиев (ДОПОЛНЕНО)

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БАКУ /Trend/ - Участие бизнес-сообщества, гражданского общества, а также государственного сектора очень важно для превращения Азербайджана в инновационный центр региона.

Об этом сказал во вторник министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев ходе Инновационного саммита, передает Trend.

«В то время как частный сектор играет важную роль в продвижении инноваций, мы считаем, что государственный сектор и правительство должны играть роль в этом с точки зрения создания благоприятных условий и инструментов для инновационного развития», - сказал Набиев.

По его словам, правительство может сыграть очень важную роль в этом. В частности, три года назад был создан инвестиционный холдинг, и государство запустило процессы трансформации на всех госпредприятиях.

«Одним из драйверов инновационного процесса являются смарт-закупки, которые позволят конкурировать в инновациях. Создание цифровых платформ и сервисов, ориентированных на граждан, может стать одним из важных драйверов инноваций в нашей стране», - сказал министр.

По его словам, поставлена цель к концу 2024 года полностью обеспечить широкополосный доступ к интернету по всей стране.