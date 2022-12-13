В Азербайджане утвержден порядок представления отчета об энергоаудите (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Утверждены порядок и форма представления отчета о проведении и результатах энергоаудита.

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим Кабинет министров Азербайджана принял соответствующее постановление.

Утвержденный постановлением Порядок регулирует отношения в сфере проведения энергетического аудита, включающего оценивание зданий (установок) и хозяйств с целью получения информации об энергопотреблении и определения возможностей экономически эффективного энергопотребления, а также определяет порядок представления отчета о результатах энергоаудита и его форму.

Энергоаудит служит определению возможностей повышения эффективности энергопотребления на объектах, объема энергетических потерь и выбросов в окружающую среду, а также реализации экономически эффективных мероприятий в сфере энергопотребления.

(Перевод: Фидан Мустафаева)