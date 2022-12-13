Изменения в Таможенный кодекс направлены на улучшение бизнес-среды - Шахин Багиров (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Изменения в Таможенный кодекс направлены на улучшение бизнес-среды.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал временно исполняющий обязанности председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Шахин Багиров в ходе обсуждения изменений в Таможенном кодексе на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Багиров отметил, что введение новых правил определения таможенной стоимости является важным шагом. Ускорение процесса утверждения таможенной декларации внесет важный вклад в развитие бизнес-среды. Процедуры по декларации должны быть завершены в течение 24 часов с ее подачи.

"Это изменение возлагает на нас серьезную ответственность", - сказал Багиров.

(Перевод: Фидан Мустафаева)