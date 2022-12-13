Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

В Нахчыване ведется работа по укреплению общей экономической среды - Шахин Багиров

Экономика Материалы 13 декабря 2022 13:07 (UTC +04:00)
В Нахчыване ведется работа по укреплению общей экономической среды - Шахин Багиров

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Нахчыване проводятся необходимые работы, которые окажут положительное влияние на укрепление общей экономической среды.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал временно исполняющий обязанности председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Шахин Багиров в ходе обсуждения изменений в Таможенном кодексе на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Государственный таможенный комитет проведет необходимую работу в этом направлении", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости