В Нахчыване ведется работа по укреплению общей экономической среды - Шахин Багиров

БАКУ /Trend/ - В Нахчыване проводятся необходимые работы, которые окажут положительное влияние на укрепление общей экономической среды.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал временно исполняющий обязанности председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Шахин Багиров в ходе обсуждения изменений в Таможенном кодексе на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Государственный таможенный комитет проведет необходимую работу в этом направлении", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)