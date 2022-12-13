Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

В Азербайджане отмечается рост безналичных операций - ЦБ

Экономика Материалы 13 декабря 2022 14:20 (UTC +04:00)
В Азербайджане отмечается рост безналичных операций - ЦБ

Читайте Trend в

Айгюн Магеррамова
Айгюн Магеррамова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В этому году объем безналичных операций в Азербайджане увеличился примерно на 12 процентов.

Об этом сказал гендиректор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Фарид Османов в ходе Инновационного саммита, передает во вторник Trend.

Османов отметил, что пандемия COVID-19 ускорила процесс развития финансовых и цифровых услуг.

По его словам, учитывая нынешнюю глобальную ситуацию на финансовом рынке со множеством рисков, ЦБА прилагает усилия по созданию более безопасного, инновационного и конкурентоспособного рынка в Азербайджане.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости